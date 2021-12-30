Okullar tatil edildi! Meteoroloji 'kırmızı alarm' verdi aşırı yağış vuracak! Sıradan bir hadise olmayacak
Eğitime bir gün ara verdiren çok kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji bugün İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da içinde olduğu iller için şiddetli yağış uyarısı yaptı. 3 şehre 'sarı' 2 şehire 'turuncu' alarm verilirken, Antalya'nın 3 ilçesi için 'kırmızı' alarm verildi. Bu ilçelerde okullar tatil edilip eğitime ara verildi. İşte meteorolojinin il il hava tahminleri ve ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, "son 15 yılın ekstrem değerleri yaşanabilir, beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil" dedi.
Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış şeklinde olacağı duyuruldu. İzmir, Aydın ve Muğla'ya sarı, Burdur ve Antalya'ya turuncu, Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerine kırmızı kodlu uyarıda bulunuldu.