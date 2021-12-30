Okullar tatil edildi! Meteoroloji 'kırmızı alarm' verdi aşırı yağış vuracak! Sıradan bir hadise olmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, "son 15 yılın ekstrem değerleri yaşanabilir, beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil" dedi.