Okullar bir gün tatil edildi, Karadeniz sahillerini dev dağalar vurdu, gemi karaya oturdu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu. Saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını aştı. Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu. Bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Zonguldak genelinde ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Zonguldak'ta eğitime bir gün ara

Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar dolayısıyla il genelinde 27 Kasım günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."