Okuldan kovulan çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi! Arkadaşını bıçakladı

“Okuldan şikayetçiyim”

Yasin Han’ın annesi Şindar Gül, okullardaki tedbirlerin arttırılması gerektiğinin altını çizerek, “Öğretmeni beni aradı Yasin arkadaşıyla tartıştı dedi. Ben de ‘bugün gelemeyebilirim küçük çocuğum hasta sonradan gelsem olur mu’ diye sordum, ‘yok hayır gelmeniz lazım’ dedi. Okula giderken bir veli bana ‘ambulans geldi sizin çocuğunuz mu o’ diye sordu. Orada zaten elim ayağım titredi. Okulun önüne gittim. İçerde bıçaklama olmuş, ben kapıya veli olarak vurarak giriyorum, kapılar kapalı. İçeri girdiğimde öğretmeni ‘sakin olun’ dedi. Ambulansı görünce dizlerimin üzerine düştüm ağladım. Bu yaralayan çocuk da okuldan değil galiba. Çok önceden o okuldaymış kovulmuş. Ne olursa olsun o çocuğun okulda olmaması gerekiyor. Artık çocuğumu okula göndermeyeceğim, okuldan şikayetçiyim. Olay olduktan sonra hiç kimse bizi aramadı. Ne öğretmeni ne de okul idaresi sormadı. Demek ki onlar da kendi sorumsuzluklarını biliyorlar. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltındaydı, sonrasında ne oldu bilmiyorum” dedi.