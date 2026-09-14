Okula başlayınca hastalanıyor mu? Çocuğunuzun sağlığı için bu kriterlere dikkat!
Okulların açılmasıyla çocukların günlük düzeni yeniden değişti. Ancak uzmanlara göre bazı alışkanlıklar çocukların sağlığını doğrudan etkileyebilir. Uyku saatlerinden beslenmeye, hijyenden okul çantasına kadar ailelerin dikkat etmesi gereken 5 kritik nokta ortaya çıktı.
Okulların yeniden başlamasıyla birlikte çocukların günlük rutinleri de değişti. Uzun tatilin ardından ders ve okul temposuna dönen çocuklarda uyku düzeninden beslenmeye, hijyenden fiziksel aktiviteye kadar birçok konu yeniden önem kazandı. Uzmanlar, yeni eğitim döneminde çocukların sağlıklı bir şekilde okula uyum sağlayabilmesi için ailelere önemli uyarılarda bulunuyor.
UYKU DÜZENİNE DİKKAT
Tatilde geç saatlerde yatmaya alışan çocukların okul döneminde uyku saatlerini yeniden düzene sokması büyük önem taşıyor. Yetersiz uyku; dikkat, öğrenme, hafıza ve gün içindeki enerjiyi olumsuz etkileyebiliyor.
Uzmanlar, çocukların yaşlarına uygun sürelerde uyumasını ve özellikle okul gecelerinde düzenli bir uyku rutini oluşturulmasını öneriyor.
EL HİJYENİ İHMAL EDİLMEMELİ
Okulların açılmasıyla çocukların gün içerisinde çok sayıda kişiyle temas etmesi, enfeksiyonların yayılma riskini artırabiliyor. Bu nedenle el hijyeninin çocuklara küçük yaşlardan itibaren alışkanlık olarak kazandırılması önem taşıyor. Özellikle yemeklerden önce ve tuvalet kullanımının ardından ellerin doğru şekilde yıkanması konusunda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor.
BESLENME ÇANTASI ÖNEMLİ
Okul döneminde çocukların gün boyunca enerjisini koruyabilmesi için dengeli beslenmesi gerekiyor. Kahvaltının atlanmaması, beslenme çantasında farklı besin gruplarına yer verilmesi ve yeterli su tüketilmesi uzmanların öne çıkardığı noktalar arasında bulunuyor.
Aşırı şekerli ve yüksek oranda işlenmiş gıdalar yerine meyve, sebze, süt ürünleri ve protein içeren alternatiflerin tercih edilmesi öneriliyor.
AĞIR ÇANTA UYARISI
Okul çantalarının gereğinden fazla ağır olması da çocukların sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Ağır çantalar özellikle uzun süre taşındığında sırt, boyun ve omuz bölgesinde ağrıya neden olabiliyor.
Bu nedenle çocukların çantasında yalnızca o gün ihtiyaç duyacağı kitap ve materyallerin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
AĞIR ÇANTA UYARISI
Okul çantalarının gereğinden fazla ağır olması da çocukların sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Ağır çantalar özellikle uzun süre taşındığında sırt, boyun ve omuz bölgesinde ağrıya neden olabiliyor.
Bu nedenle çocukların çantasında yalnızca o gün ihtiyaç duyacağı kitap ve materyallerin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
HAREKETSİZ KALMASINLAR
Ders ve ödevlerle geçen uzun saatlerin ardından çocukların fiziksel aktiviteye de zaman ayırması gerekiyor. Düzenli hareket, çocukların hem fiziksel gelişimine hem de genel iyilik haline katkı sağlıyor.
Uzmanlar, çocukların yaşlarına uygun şekilde gün içerisinde aktif olmalarını ve mümkün olduğunca uzun süre hareketsiz kalmamalarını tavsiye ediyor.
Okul döneminin sağlıklı geçirilmesi için ailelerin çocukların yalnızca ders başarısına değil, uyku, beslenme, hijyen ve hareket alışkanlıklarına da dikkat etmesi önem taşıyor.