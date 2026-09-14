Okula başlayınca hastalanıyor mu? Çocuğunuzun sağlığı için bu kriterlere dikkat!

AĞIR ÇANTA UYARISI

Okul çantalarının gereğinden fazla ağır olması da çocukların sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Ağır çantalar özellikle uzun süre taşındığında sırt, boyun ve omuz bölgesinde ağrıya neden olabiliyor.

Bu nedenle çocukların çantasında yalnızca o gün ihtiyaç duyacağı kitap ve materyallerin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor.