Okul küle döndü! Öğrencilerin çakmak oyunu okulu işte böyle yaktı

Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı. Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.