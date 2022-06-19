Okul küle döndü! Öğrencilerin çakmak oyunu okulu işte böyle yaktı
AYDIN'da ortaokul öğrencileri okula getirdikleri çakmakla oynarken yangına sebep oldu. Okulun giriş katındaki kağıt geri dönüşüm deposunun kitaplarını tutuşturdular. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesine giren ortaokul öğrencileri yanlarında getirdikleri çakmakla oynarken okulun giriş katındaki kağıt dönüşüm deposunda yangın çıkarttı. Olay okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Ata Mahallesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı.
Bir süre sonra arka bahçeye giden çocuklar, okulun giriş katında bulunan kağıt geri dönüşüm deposunun kapı altından dışarıya doğru taşan kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu.
Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı. Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.