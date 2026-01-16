Oktay Kaynarca'ya kötü haber! ATV ile yolları ayrılacak mı?

ADLİ TIP'TA ÖRNEKLER ALINDI, HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, burada kan, saç ve idrar örneklerinin alındığı kaydedildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi.