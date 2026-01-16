Oktay Kaynarca'ya kötü haber! ATV ile yolları ayrılacak mı?
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki akıbetine ilişkin bomba bir iddia ortaya atıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİ TIP'TA ÖRNEKLER ALINDI, HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, burada kan, saç ve idrar örneklerinin alındığı kaydedildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi.