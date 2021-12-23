Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu Atv'ye bomba projeyle geri dönüyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolüyle izleyicisinin gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın EDHO'nun bitiminden sonra 'Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ne olacak' diye merak eden seyircisine müjdeli haber... Oyuncu Atv'de yeni bir diziyle ekranlarda olacak!
ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hamza Çakırbeyli rolü ile hayranlarının hafızasına kazınan Oktay Kaynarca'nın uzun süredir merak edilen 'yeni dizisi' belli oldu. EDHO'nun beklenmeyen bitişinin ardından hayalkırıklığına uğrayan Oktay Kaynarca hayranları, uzun süre EDHO'nun başka bir kanalda yayınlanacağı beklentisine girmiş ve hayalkırıklığına uğramıştı. Oktay Kaynarca ile ilgili sevenleri heyecanlandıran haber geldi; başarılı oyuncunun yeni dizisi yine ATV'de yayınlanacak üstelik bu kez Oktay Kaynarca'nın farklı bir misyonu da olacak... İşte detaylar...
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın, dizinin bitimiyle üzülen sevenlerine müjde... Başarılı oyuncu yeni bir diziyle Atv ekranlarında boy gösterecek.
Bu kez sadece başrol değil...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımında yer alan kulis bilgilere göre Oktay Kaynarca bu kez hem başrol hem de dizinin yapımcısı olacak...
Çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesi
Instagram hesabından Kaynarca'nın yeni projesini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, "Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine ATV için eylül ayına çok iddialı bir dizi hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini buluşturacak" dedi.