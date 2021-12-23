Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu Atv'ye bomba projeyle geri dönüyor

Çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesi

Instagram hesabından Kaynarca'nın yeni projesini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, "Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine ATV için eylül ayına çok iddialı bir dizi hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini buluşturacak" dedi.