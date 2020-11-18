Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması geldi EDHO'da oynayacak denmişti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz iddialarına açıklık getirdi.
Geçtiğimiz haftalarda ATV'nin sevilen dizisi EDHO'ya Necati Şaşmaz'ın geleceği iddia edildi. Seneler sonra Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ı bir arada göreceğini düşünen Kurtlar Vadisi sevenleri ise çok heyecanlandı.
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İddialar hakkında dizinin yapım şirketi bir açıklama yapmasa da EDHO'nun usta oyuncusu Oktay Kaynarca, konuya ilişkin konuştu.
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Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, bir kuyumcudan maskesiz çıkarken görüntülendi. Muhabirlere ''Arkadaşımın dükkanı aman maskesiz geziyor diye haberler yapmayın'' şeklinde takıldı.
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Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz ile ortak proje var mı sorusuna da yanıt verdi.
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