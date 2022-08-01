Oktay Kaynarca'dan herkesi şaşırtan proje! Hayranları bile ters köşe oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini sürpriz bir şekilde sonlandıran ve Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yeni dizisi ile ATV ekranlarında yeniden seyirci karşısına geçmek için gün sayan Oktay Kaynarca başka bir projeyle ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun yeni projesi duyanları dumura uğrattı.