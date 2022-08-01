Oktay Kaynarca'dan herkesi şaşırtan proje! Hayranları bile ters köşe oldu
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bitmesi ile hayranlarını üzmüştü. Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeyi planlayan Kaynarca başka bir projeyle herkesi dumura uğrattı.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini sürpriz bir şekilde sonlandıran ve Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yeni dizisi ile ATV ekranlarında yeniden seyirci karşısına geçmek için gün sayan Oktay Kaynarca başka bir projeyle ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun yeni projesi duyanları dumura uğrattı.
Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde oynayan televizyon dünyasının sevilen ismi Oktay Kaynarca yeni bir projeyle ekran karşısına geçeceğini açıklamıştı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, kanal yönetimiyle ve yaşanan sorunlar nedeniyle yayından kaldırılması hayranlarını üzmüştü.
Kısa süreli ayrılıktan sonra Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile tekrardan ATV ekranlarında izleyeceğimiz Oktay Kaynarca başka bir projeye daha imza atarak herkesi şaşırttı.