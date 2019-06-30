Oktay Kaynarca uyarmıştı! Seda Sayan'ın cesur konser kıyafeti çok konuşulacak!

Seda Sayan'ın cesur kıyafeti sosyal medyanın da gündemindeydi. Sayan daha önce de giydiği transparan ile gündeme gelmiş kendisini Oktay Kaynarca "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki" diyerek esprili bir şekilde uyarmıştı.