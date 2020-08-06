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Oktay Kaynarca Gizem Acar'la aşk yaşıyor böyle yakalandı! 30 yaş küçük sevgili

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Oktay Kaynarca, herkesten sakladığı sevgilisi ile sonunda yakalandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, şimdilerde denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Dizisinin sezon arasında olmasını fırsat bilen KAynarca, soluğu sevgilisiyle tatilde aldı ve Bodrum'a geldi.

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Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sevgilisiyle Bodrum'da objektiflere takıldı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, altı aydır herkesten köşe bucak sakladığı sevgilisi model ve oyuncu çıktı.

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Sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncunun keyfi kameraları görünce kaçtı. 

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Oktay Kaynarca'nın yeni sevgilisi Gizem Acar, dizi ve reklam filmlerinde rol almıştı.

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