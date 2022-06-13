Oktay Kaynarca eski partneriyle yeniden aynı projede!
Geçtiğimiz sezon final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide rol alan Oktay Kaynarca, yeni başlayacağı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" için hazırlıklara başladı. Kaynarca'nın Cezayir karakterine hayat vereceği dizideki partneri ise belli oldu. Güzel oyuncu Pelin Akil, dizide Kaynarca'nın partneri doktor Firuze'yi canlandıracak.
2015-2022 yılları arasında ekran macerasını sürdüren "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki partneri belli oldu.
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Bu zamana kadar sayısız projede rol alan başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, dizide Kaynarca'nın partneri doktor Firuze'yi oynayacak.
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Pelin Akil ve Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de partner olmuşlardı.
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Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar karakteri, senaryo gereği ölmüş, diziye veda etmişti.
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