Oktay Kaynarca EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik için bakın ne yazdı üzen ayrılık
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Sanem Çelik, diziden ayrıldı. Oktay Kaynarca, duygusal bir veda mesajı yayımladı.
Başrollerinde Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 187. bölümüyle ekranlara geldi. EDHO'da Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik ise yayımlanan son bölümle diziye veda etti.
EDHO'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. EDHO'nun final sahnesinde yaşananlar ise yürek burktu. Hızır, toplantıdan çıktığında Ceylan'ın elleri bağlı olarak minibüsten indirildiğini görür.
Araçtan inen Ceylan minibüstekiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır büyük şok yaşarken Ceylan, kollarında can verdi.
Dizide Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik ise 187. bölümle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmiş oldu.