Oktay Kaynarca EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik için bakın ne yazdı üzen ayrılık

EDHO'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. EDHO'nun final sahnesinde yaşananlar ise yürek burktu. Hızır, toplantıdan çıktığında Ceylan'ın elleri bağlı olarak minibüsten indirildiğini görür.