Oktay Kaynarca duygulandıran bir proje ile ekranlara dönüyor
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde seyircilerin karşısına çıkan Oktay Kaynarca, yeni bir proje ile yeniden ekranlara dönüyor. Projede ise izleyicileri bir sürpriz bekliyor.
Ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. En son Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile televizyonda boy gösteren Oktay Kaynarca, yeni projeyi iple çekiyor.
ATV’den gelen teklifle kanala yeni bir dizi hazırlama telaşına giren Oktay Kaynarca, şu günlerde büyük bir heyecan yaşıyor. Tecrübeli aktörün “Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı yeni dizisinin oyuncu seçimi neredeyse sona erdi.
Seyirci dizinin yayınlanacağı tarihi iple çekiyor.
Mahinur Ergun, Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in kaleme aldığı diziyi Onur Tan yönetecek. Aynı zamanda yapımcı kimliğiyle dizide rol alacak olan Oktay Kaynarca’ya Pelin Akil (Firuze), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) eşlik edecek.
Dizinin çok özel bir de sürprizi var. Oktay Kaynarca’nın hayatında çok özel bir yeri olan unutulmaz aktör Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu… Kaynarca 1 Ekim 2019’da aramızdan ayrılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki rol arkadaşı, can dostu Tarık Ünlüoğlu’nun hayattayken üzerine titrediği eşiyle dizide çalışmayı özellikle istedi.