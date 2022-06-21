Oktay Kaynarca duygulandıran bir proje ile ekranlara dönüyor

Dizinin çok özel bir de sürprizi var. Oktay Kaynarca’nın hayatında çok özel bir yeri olan unutulmaz aktör Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu… Kaynarca 1 Ekim 2019’da aramızdan ayrılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki rol arkadaşı, can dostu Tarık Ünlüoğlu’nun hayattayken üzerine titrediği eşiyle dizide çalışmayı özellikle istedi.