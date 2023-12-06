Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte saldırıya uğradı! Öldüresiye darp edildiler

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.