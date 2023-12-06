Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte saldırıya uğradı! Öldüresiye darp edildiler
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu’nun aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Emniyete olayın bildirilmesinin ardından magandalar ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı. Sabah'ın haberine göre, olay 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi.
Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.
İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.
Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.