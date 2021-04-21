Öksürük nasıl geçer öksürüğe ne iyi gelir?
Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için bitki çayınızın içine ekleyeceğiniz bal en etkili çözüm olacak.
Öksürük nedir?
Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna “prodüktif öksürük” denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.
Öksürüğünüz psikolojik olabilir!
Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, Covid-19’un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir.
Öksürüğe ne iyi gelir?
Öksürükten kurtulmak, öksürüğe sebep olan hastalıkların saptanarak, tedavi edilmesi ile mümkündür. Öksürüğe neden olan en önemli durumun solunum yolu enfeksiyonları olduğu düşünülürse, bu hastalıklardan korunmak öksürük için de bir önlem olacaktır. Öksürük nasıl geçer, öksürüğe neler iyi gelir soruları için önerilerimiz;
-Düzenli ve dengeli beslenmek, özellikle kış aylarında yeterli C vitamini almak
-Vücut direncini korumak için düzenli spor veya yürüyüş yapmak
-Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku sürelerine dikkat etmek ve vücudu dinlendirmek,
-Öksürüğe karşı su tüketimi önemlidir. Bol miktarda su tüketilmesi öksürüğe iyi gelir. (Kronik bir rahatsızlığınız varsa günlük ne kadar su tüketmeniz gerektiğini doktorunuza danışmalısınız.)