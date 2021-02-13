Okan Kurt'un ardından Demet Akalın da korona oldu uyardı 'Yazıktır günahtır'
Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasının ardından Demet Akalın da pozitif çıktı. Sosyal medyada herkesi uyardı.
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını yakın arkadaşları Alişan duyurdu. Star TV'de Alişan'la beraber program yapan Akalın da temaslı olduğu için programa çıkamadı.
Pazartesi günü ekranlara geri döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, Okan Kurt'un ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Akalın paylaşımında "Dünkü Kovid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.
Öte yandan Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi: