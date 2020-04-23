Okan Kurt'tan Demet Akalın'a romantik kutlama anında cevap geldi
Demet Akalın, 48. yaş gününü koronavirüs sebebiyle evde ailesi ve birkaç arkadaşıyla kutladı. Eşi Okan Kurt'un romantik kutlaması ise herkesin dikkatini çekti.
Koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, doğum gününü de evde kutlamak zorunda kaldı. 48 yaşına basan Akalın, görkemli partileri yerine sosyal mesafeli bir yaş günü geçirdi.
Okan Kurt, ünlü popçunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı:
"23 Nisan... Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah"
Okan Kurt'un romantik mesajının ardından Demet Akalın'dan da yanıt gecikmedi. Akalın, şu karşılığı verdi:
"Canım Minik. O kadar güzel düşünmüşsün ki toplansaydık bu kadar beni ağlatamazdın. Seni çok seviyorum bu hayatın kıymetini daha iyi anladığımız bugünlerde beni hep dik tutmaya çalışan can yoldaşım"
Okan Kurt, hayat arkadaşı Demet Akalın'a bir başka sürpriz daha yaptı. Başta Özlem Yıldız olmak üzere komşularının katıldığı partide duygusal anlar yaşandı.