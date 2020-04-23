Okan Kurt'tan Demet Akalın'a romantik kutlama anında cevap geldi

Okan Kurt'un romantik mesajının ardından Demet Akalın'dan da yanıt gecikmedi. Akalın, şu karşılığı verdi:

"Canım Minik. O kadar güzel düşünmüşsün ki toplansaydık bu kadar beni ağlatamazdın. Seni çok seviyorum bu hayatın kıymetini daha iyi anladığımız bugünlerde beni hep dik tutmaya çalışan can yoldaşım"