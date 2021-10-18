Okan Kurt'a ne oldu? 'Cumhurbaşkanımızın berberiymiş, saygımdan sustum'

Okan Kurt yine mekanda düğün yapılmasına izin verince...

Ancak Okan Kurt dün akşam yine Hirahan isimli kebapçıda yeniden bir düğün organizasyonu yapınca ve mekanın sahipleri kendilerini bir kez daha uyarınca bu kez aralarında tartışma çıktı. Okan Kurt ve babası ile mekanın sahipleri arasında kavga çıktı. Daha sonra iki tarafta karakola gidip birbirlerinde şikayetçi oldular.