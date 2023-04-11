Okan Karacan'dan eski eşine büyük tuzak! "Beni fenomenlerle aldattı"
Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun şirketine giderek ortalığı karıştırmıştı. Şirket önünde arbede yaşanmıştı. Olayın detaylarına ulaşıldı. Fenomenlerle aldatıldığını öne süren Zeynep Kadıoğlu, darp iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu. Kadıoğlu, Okan Karacan'ın kurduğu tuzağı da ilk kez söyledi.
Eski sunucu Okan Karacan, 3 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu şirkete girmeye çalışınca taraflar arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine taraflar karakolluk oldu. Karacan, alacaklarını tahsil edemediği gibi darp edildiğini de iddia etti.
Sabah, ünlü çiftin arasında geçen tartışmanın detaylarına ulaştı.
Küfürler savurdu
Kadıoğlu, 29 Mart günü Karacan'ın şirketinin önüne gelerek durmaksızın kornaya basıp ardından 'Allah belanı versin ananı s...., o....u' şeklinde hakaretler savurduğunu anlattı.
Karacan'ın şirkete girmeye çalıştığını ancak çalışanların kendisini engellediği, Ali Osman G.'ye ve eski futbolcu Mesut Kumcuoğlu'na saldırdığı anlatıldı.