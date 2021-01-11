Okan Karacan hastaneye kaldırıldı koronaya yakalandı durumu ağırlaştı
Okan Karacan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Okan Karacan, durumumun ağırlaştığını ve koronavirüs tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağlık görevlileri gelip beni aldılar" dedi.
44 yaşındaki Karacan paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" notunu yazdı.
Okan Karacan: Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret yapmıştır.
2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı.