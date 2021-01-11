Okan Karacan hastaneye kaldırıldı koronaya yakalandı durumu ağırlaştı

Okan Karacan: Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret yapmıştır.