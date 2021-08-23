Okan Karacan hakkında skandal yaratacak iddia: Garsona cinsel taciz
Ünlü sunucu Okan Zeki Karacan hakkında skandal yaratacak iddia... Okan Karacan'ın, Beşiktaş'ta bir köftecide çalışan garson Y.K.'ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'ta bir köftecide garson olarak çalışan Y.K.'nin taciz şikayeti üzerine sunucu Okan Zeki Karacan gözaltına alındı. Okan Zeki Karacan, iddiaları kabul etmedi. Karacan, hakkındaki 'cinsel taciz' soruşturması başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİYİ YOLDA DURDURDULAR, OKAN KARACAN ÇIKTI
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Y.K. isimli kadın garson, sipariş alırken bir kişinin kalçasına dokunup yürüyüp gittiğini öne sürdü. Taciz edildiğini söyleyen kadının çalışma arkadaşları, taciz şüphelisini lokantanın biraz ilerisinde durdurdu. Taciz şüphelisi ise ünlü sunucu Okan Karacan çıktı.
Olay yerine polis çağrılırken, sunucu gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
"Kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti"
Tacize uğradığını iddia eden kadın ifadesinde “İş yerinde dışarıda sipariş alırken bir kişi kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti. Beni taciz eden kişinin Zeki Okan Karacan olduğunu emniyette öğrendim. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.