Okan Karacan hakkında skandal yaratacak iddia: Garsona cinsel taciz

"Kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti"

Tacize uğradığını iddia eden kadın ifadesinde “İş yerinde dışarıda sipariş alırken bir kişi kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti. Beni taciz eden kişinin Zeki Okan Karacan olduğunu emniyette öğrendim. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.