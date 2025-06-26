Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Okan Buruk'un yeni zamlı maaşına bakın

Görev süresi 2026 Mayıs’ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Buruk ile yoluna devam edecek. Özbek bir anlamda başkanlık yarışında yeni gelecek yönetimin elini kolunu bağlamamak için artı 2 opsiyonu düşünüyor.