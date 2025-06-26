Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Okan Buruk'un yeni zamlı maaşına bakın
Galatasaray'da sezonu üç kupayla kapatan Okan Buruk ile başkan Dursun Özbek önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Okan Buruk bu görüşmede imza atacak. Ayrıca Özbek'in Buruk'a önereceği zamlı maaş da ortaya çıktı, yeni rakamı duyan kulaklarına inanamadı.
Galatasaray, Okan Buruk'a yeni imza attıracak. Başkan Dursun Özbek, “Biz görevde olduğumuz sürece buradasın” diyerek Buruk'a zamlı maaş önerecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Buruk’un kalan 1 yıllık sözleşmesi, zamlı tarifeyle 140-150 milyon TL olacak ve opsiyonlu olarak 3 yıla çıkarılacak.
Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Buruk’un yıllık ücretini yükselterek 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.
Görev süresi 2026 Mayıs’ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Buruk ile yoluna devam edecek. Özbek bir anlamda başkanlık yarışında yeni gelecek yönetimin elini kolunu bağlamamak için artı 2 opsiyonu düşünüyor.