Okan Buruk'un sözlerinin ardından Barış Alper Yılmaz'dan sürpriz hamle

Süper Lig devi Galatasaray'da yaşanan "Barış Alper Yılmaz" krizinde yeni bir gelişme var.

NEOM'a transferi gündemde olan ve son oynanan Kayserispor mücadelesi öncesi antrenmana çıkmayarak Galatasaray yönetimiyle kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni gelişme var.

Takımının 4-0 kazandığı mücadelede sahada yer almayan ancak maç öncesi takım arkadaşlarına başarılar dilediği bir paylaşım yapan Yılmaz bugün ise sürpriz bir karara imza attı.

Barış Alper Yılmaz takıma katıldı

Barış Alper Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı. Galatasaray Yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklıkları başladı. Kulübün sosyal medya hesabından antrenmanda çekilen kareler paylaşıldı. Paylaşımda Barış Alper Yılmaz'a da yer verildi.

