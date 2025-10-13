Okan Buruk'un sözleri sonrası Icardi'den beklenmedik hareket
Son zamanlarda yedek kaldığı için kapris yaptığı düşünülen ve eleştirilen Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Spor yorumcusu İbrahim Seten'in 343 Digital’de aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı özel görüşme sonrası dört günlük izin aldı.
Bu süre zarfında Madrid’e giden golcü oyuncunun orada da bireysel çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
OKAN BURUK 'ÇALIŞSAN DAHA İYİ OLUR' DEDİ TATİLİNİ KISA KESTİ
Okan Buruk’un, Icardi’ye verdiği izinde samimi ve yapıcı bir dil kullandığı öğrenildi. Buruk’un Icardi’ye, “Sen bu takımın öncelikli isimlerindensin, tecrübene güveniyorum. Bize çok emeğin var, ne kadar izin yapacağını da bilirsin, ihtiyacın da olabilir. Ben sana izin veriyorum. Bana sorsan senin daha sıkı çalışman lazım, kendine iyi bakman lazım herkes senden çok şey bekliyor.
Şu anda eleştiriler başladı sen de bundan olumsuz etkilenirsin, sen bizim için önemlisin kendine iyi bak" dediği bildirildi.