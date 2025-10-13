Okan Buruk'un sözleri sonrası Icardi'den beklenmedik hareket

OKAN BURUK 'ÇALIŞSAN DAHA İYİ OLUR' DEDİ TATİLİNİ KISA KESTİ

Okan Buruk’un, Icardi’ye verdiği izinde samimi ve yapıcı bir dil kullandığı öğrenildi. Buruk’un Icardi’ye, “Sen bu takımın öncelikli isimlerindensin, tecrübene güveniyorum. Bize çok emeğin var, ne kadar izin yapacağını da bilirsin, ihtiyacın da olabilir. Ben sana izin veriyorum. Bana sorsan senin daha sıkı çalışman lazım, kendine iyi bakman lazım herkes senden çok şey bekliyor.