Okan Buruk'un gözden çıkardığı yıldız futbolcu gemileri yaktı! Şok sözler: "Galatasaray benim için bitti"
Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un gözden çıkardığı 7 milyon euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu gemileri yaktı. Yıldız futbolcu iddiaya göre, ocak ayında takımdan ayrılacağını ifade ederek, “Galatasaray benim için bitti” dedi.
Trendyol Süper Lig’in 16.haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlayan Galatasaray rakibini gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yendi. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda önemli bir virajı aştı.
Sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor. Transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılı takımda devre arası ayrılıklar da yaşanacak.
Bu ayrılıklardan biri performansı tartışma konusu olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech olabilir. Haluk Yürekli, Spor Gecesi YouTube kanalında yaptığı yayında Ziyech’in Galatasaray’dan ocak ayında ayrılacağını söylediğini ifade etti.
Yürekli, “3 Aralık günü Ziyech Amsterdam'dan İstanbul'a geliyor... O uçakta, ortak arkadaşımıza bir şeyler anlatıyor ve 'Ocakta gidiyorum' diyor” dedi.