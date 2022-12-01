Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün açıklaması: Görüşmeler devam ediyor

"İlk düşüncem elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek"

Transfer dönemi için bir hazırlığın olup, olmadığının sorulması üzerine Okan Buruk, "Transfer için tabii ki hazırlık yapılıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. İlk transferlerimiz kendi içimizdeki oyuncular. Kendi potansiyelini çıkarmamış birçok oyuncumuz var. Geniş kadromuzda az şans verdiğimiz oyuncular. Çünkü tek maçlık bir süreç geçirdik. Genç oyuncularımız var. Belki transfere kalmadan hazırlık kampında oynayacak oyuncularla transfer yapmak ilk hedefimiz. Şu anda transfer öncesi oynayacağımız hazırlık maçları, lig maçları, Türki Kupası maçları bize daha net bir şeyler çıkaracak. Şu anda transferden çok bu sürece hazırlanmayı, doğru bir şekilde elimizdeki oyuncuları kullanmayı düşünüyorum. Transfer geldiğinde daha net kararlar vereceğiz. Kadromuzu her zaman güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Transfer komitemiz ve scoutlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız. Ondan sonra transferlerle ilgili karar vereceğiz. Kadro genişliğimizden dolayı çok fazla transfer düşünmüyoruz. İlk düşüncem elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek" şeklinde konuştu.