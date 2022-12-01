Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün açıklaması: Görüşmeler devam ediyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Dünya Kupası arasına girilmeden önce son haftalarda ortaya koydukları performansla sarı-kırmızılı taraftarlara verdikleri mutluluğu devam ettirmek istediklerini söyledi. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Yunus ve Kerem’in maddi anlamda iyileştirmeleri, onlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar değerli olduğunu biliyoruz" dedi. İşte Okan Buruk'un o açıklamaları...
2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde son maçlarda yakaladıkları bir ivme olduğunu hatırlatan Buruk, "Ama tekrar lig başladıktan sonra devam ettireceğiz. Tek korkum özellikle milli takıma giden, Dünya Kupası’nda giden oyuncuların orada sakatlıklar yaşamasıydı. Bir de kendi içimizde yapacağımız antrenmanlarda sakatlıklardı. Maalesef 1-2 tane sakatlığımız oldu. Sergio Oliveira’nın bilek dönmesi oldu, dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde bir zorlanma oldu. Onun ilgili bugün sonuç gelecek. Rachica’nın maçtan kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor, bizle başlamadı. Emre’nin sakatlığı vardı. Ross'un daha önceden sakatlığı vardı. Bu dönem en büyük korkumuz sakatlıklardı. Şu anda onu yaşıyoruz. Lig başladıktan sonra Dünya Kupası’ndaki oyuncular da katıldıktan sonra yine maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu süreçte oynayacağımız hazırlık maçları, az şans verdiğimiz oyuncuların kendilerini gösterme açısından, diğer oyuncuların yerini tamamlaması açısından bizim için önemli olacak. Burada 5 maç düşünüyoruz. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.
"İlk düşüncem elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek"
Transfer dönemi için bir hazırlığın olup, olmadığının sorulması üzerine Okan Buruk, "Transfer için tabii ki hazırlık yapılıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. İlk transferlerimiz kendi içimizdeki oyuncular. Kendi potansiyelini çıkarmamış birçok oyuncumuz var. Geniş kadromuzda az şans verdiğimiz oyuncular. Çünkü tek maçlık bir süreç geçirdik. Genç oyuncularımız var. Belki transfere kalmadan hazırlık kampında oynayacak oyuncularla transfer yapmak ilk hedefimiz. Şu anda transfer öncesi oynayacağımız hazırlık maçları, lig maçları, Türki Kupası maçları bize daha net bir şeyler çıkaracak. Şu anda transferden çok bu sürece hazırlanmayı, doğru bir şekilde elimizdeki oyuncuları kullanmayı düşünüyorum. Transfer geldiğinde daha net kararlar vereceğiz. Kadromuzu her zaman güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Transfer komitemiz ve scoutlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız. Ondan sonra transferlerle ilgili karar vereceğiz. Kadro genişliğimizden dolayı çok fazla transfer düşünmüyoruz. İlk düşüncem elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek" şeklinde konuştu.
Zor bir fikstürü geride bıraktıklarını vurgulayan Buruk, "Artı yanı yukarıdaki grupla puan olarak baş başa gitmek, araya liderin 2 puan gerisinde gitmek önemliydi. Sahamızda oynadığımız maçlar büyük avantaj. Bunun için de çıkıp yüzde 100’ünüzü vermeniz gerekiyor. Her maç aynı. Son haftalarda bunu daha net bir şekilde yaptık. Takımın güveni daha net ortaya çıktı. Şu andaki hedefimiz de bundan sonra fikstüre en iyi şekilde hazırlanmak. Yine zor bir dönem bizi bekliyorum. Takımıma, kadroma güveniyorum. Bu anlamda bu kadro içerisinde yoğun bir tempoda da oyuncularımla birlikte en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık"
Son maçlarda oyun olarak daha net bir şeylerin ortaya çıktığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sonuç olarak bunu ortaya koyduk. Her zaman gelişmeye devam etmek gerekiyor. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz" dedi.