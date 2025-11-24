BIST 10.911
|
Okan Buruk üzerlerini çizdi! Galatasaray'da 3 futbolcuyla ayrılık kapıda

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları hız kazanırken teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği üç oyuncu için ayrılık kararı aldı.

Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk, devre arası planlamasında ayrılıkların gündemde olduğunu belirtti.

Buruk, “Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz.” dedi.

Yusuf Demir için ayrılık kararı

Galatasaray’da formayı değerlendiremeyen isimlerden Yusuf Demir’in, devre arasında takımdan gönderileceği belirtiliyor. Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan genç oyuncunun yeni bir takıma yönlendirilmesi planlanıyor.

Berkan Kutlu'ya veda

Yusuf Demir’in yanı sıra takımda daha fazla süre bulmak isteyen Berkan Kutlu’nun ayrılık talebine de sıcak bakılıyor. Oyuncuya gelecek tekliflere göre sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında Berkan’ın önünü açmaya hazırlanıyor.

