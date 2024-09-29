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Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran an...

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Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran an...

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 83. dakikasında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterirken Okan Buruk bu karar sonrası adeta çılgına döndü. Buruk'un kameralara yansıyan görüntüsünde hakemi tehdit ettiği görüldü. İşte detaylar...

Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran an...

Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayan Galatasaray ligin 7. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

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Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran an...

Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçtiği İstanbul ekibi karşısında kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılırken yaşanan bu beklenmedik puan kaybı camiada büyük üzüntüye neden oldu.

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Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran an...

Okan Buruk'tan hakeme tehdit!

Karşılaşmada dakikalar 82'yi gösterirken farkı bire indiren gol penaltıdan gelirken bu pozisyon öncesi yaşananlar ise geceye adeta damga vurdu.

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Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran an...

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Jacobs'un ceza sahası içinde top eline temas ederken, VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı işaret etti.

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