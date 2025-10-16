Okan Buruk gecelerde eski karısıyla o halde yakalandı! Geçen yıl boşandığı Nihan Akkuş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

AYLAR SONRA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, "Yeniden evlilik olur mu?" sorularına sessiz kalmayı tercih etti. Sessizlikleri ise sosyal medyada "barıştılar" yorumlarını beraberinde getirdi.