Okan Buruk gecelerde eski karısıyla o halde yakalandı! Geçen yıl boşandığı Nihan Akkuş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, geçen sene 17 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından arkadaşlık ilişkilerini sürdüren ikilinin, aralarındaki buzları tamamen erittiği ortaya çıktı. Aşklarına bir kez daha şans vermek isteyen Buruk ve Akkuş, gecelerde el ele görüntülendi. O görüntüleri kimse beklemiyordu. Nihan Akkuş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...
Galatasaray'ın başarılı teknik adamı Okan Buruk, saha içindeki istikrarlı kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Buruk, saha içindeki istikrarının aksine özel hayatında uzun süredir dalgalı bir dönemden geçiyordu. Geçtiğimiz sene modacı eski eşi Nihan Akkuş ile 17 yıllık evliliklerini noktalayan Buruk dün gece mekan çıkışı el ele yakalanmalarıyla yeniden gündeme geldi.
2007 yılında dünyaevine giren ve 2009'da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına alan çift, boşanmanın ardından da sık sık birlikte görülmüştü. Zaman zaman tatillerde bir araya gelen ikili, dostane tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez ikilinin arası yalnızca dostluk sınırında kalmadı.
AYLAR SONRA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, "Yeniden evlilik olur mu?" sorularına sessiz kalmayı tercih etti. Sessizlikleri ise sosyal medyada "barıştılar" yorumlarını beraberinde getirdi.
Her ne kadar Okan Buruk'un adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmamıştı. Şimdi gözler, başarılı teknik adam ile Nihan Akkuş'un geçmişe sünger çekip çekmeyeceğinde.