Okan Buruk, 17 yıllık karısından gizlice boşandı! Buruk çifti neden boşandı kaç çocukları var?

Sabah yazarı Bülent Cankut, boyanmanın nedenleriyle ilgili şunları yazdı: "Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim!