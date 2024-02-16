Okan Buruk, 17 yıllık karısından gizlice boşandı! Buruk çifti neden boşandı kaç çocukları var?
GALATASARAY'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evliliklerini noktaladıkları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan ve dün gece Sparta Prog'ı deviren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 17 yıllık evliliğini gizlice bitirdiği ortaya çıktı.
2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.
15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk’un geçen ay boşandığı ortaya çıktı.
Sabah yazarı Bülent Cankut, boyanmanın nedenleriyle ilgili şunları yazdı: "Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim!