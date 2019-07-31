Okan Bayülgen'in pot kırdı! Toparlarken bakın ne yaptı
Sunucu Okan Bayülgen TV100 ekranlarında sunduğu "muhabbet kralı" programında büyük pot kırdı. "Bence insanların iq'sunun en düşük olduğu yer spor salonları." dedi. Okan Bayülgen'e yanıtı spor salonu yöneticisi İnanç Akbaş verdi.
Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde yenilediği imajı ile sosyal medyada gündeme bomba gibi oturmuştu. Sevilen ve beğenilen sunucu spor salonlarına giden insanlar hakkında öyle şeyler söyledi ki konuklar şaşkına döndü.
Spor salonlarında yürüme bantlarının kendisine ağır geldiğini söyleyen Bayülgen "Bence insanların iq'sunun en düşük olduğu yer spor salonları. O kadar gelişmiş ki adam kutuya dönüşmüş" dedi.
Bayülgen sözlerine bunun nedenini de ekledi. Çünkü fazla gelişmişler ve bir kutuya dönüşmüşler dedi. Çok aptalca şeylerden bahsettiklerini de dile getirdi.
Spor salonlarında akıllıca laf edilmediğini de dile getiren Bayülgen bu tür mekanların kabadayılarla dolu olduğunu söyledi.Bu durumda nasıl sağlıklı olabilirim diye sordu. Okan Bayülgen'e yanıtı spor salonu yöneticisi İnanç Akbaş verdi.
İnanç Akbaş, "20 yıldır bu sektördeyim elbette kiminde başarılı oldum, kiminde olamadım ama bir kere orada ve o tür spor yapmak zorunda değilsiniz, kan ter içinde kalmak zorunda değilsiniz." dedi.