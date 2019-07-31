Okan Bayülgen'in pot kırdı! Toparlarken bakın ne yaptı

Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde yenilediği imajı ile sosyal medyada gündeme bomba gibi oturmuştu. Sevilen ve beğenilen sunucu spor salonlarına giden insanlar hakkında öyle şeyler söyledi ki konuklar şaşkına döndü.

Spor salonlarında yürüme bantlarının kendisine ağır geldiğini söyleyen Bayülgen "Bence insanların iq'sunun en düşük olduğu yer spor salonları. O kadar gelişmiş ki adam kutuya dönüşmüş" dedi.