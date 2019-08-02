Okan Bayülgen'den Şahan Gökbakar'ı kızdıracak sözler! 'Filmleri kötü!'
Ünlü şovmen Okan Bayülgen, TV100 kanalında Sabah Sohbeti programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Bayülgen, Şahan Gökbakar'ı kızdıracak açıklamalara da imza attı.
Son olarak, radikal bir karar alarak saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Okan Bayülgen, TV100'de yayınlanan Sabah Sohbeti programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Hem kendi özel hayatı hem de sinema üzerine konuşan ünlü şovmen, Şahan Gökbakar'ı sinirlendirecek açıklamalara da imza attı.
Okan Bayülgen'in açıklamalarından dikkat çekenler şunlar oldu:
Erkeklerde dazlaklığı seksi buluyorum: Daha önce de kazıtmıştım saçlarımı. İnsanda böyle bir delirme hali oluyor. Erkeklerde dazlaklığı seksi buluyorum. Saçımı boyatmak için kadın kuaförüne gidiyorum. Sevgilim Selin Atasoy yeni halimi görünce şaşırmadı.
Emlak bir tip değilim: Hayatımda her şey yolunda. Televizyondan, radyodan ve reklam dünyasından uzak kaldığım süre içerisinde her gün işe gitmem gerekiyordu ben faizi sevmem. Ev alıp satmayı sevmem rant sevmem. Emlak bir tip değilim.
Beyazıt'ın kiracısı olacağız: En çok para kazanan Beyazıt Öztürk'tür. Hep diyorum hepimiz yaşlandığımızda Beyazıt'ın dairelerinde kiracı olacağız. Beyazıt akıllıdır kafası çalışır bu işlere.