Okan Bayülgen'den Şahan Gökbakar'ı kızdıracak sözler! 'Filmleri kötü!'

Son olarak, radikal bir karar alarak saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Okan Bayülgen, TV100'de yayınlanan Sabah Sohbeti programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Hem kendi özel hayatı hem de sinema üzerine konuşan ünlü şovmen, Şahan Gökbakar'ı sinirlendirecek açıklamalara da imza attı.