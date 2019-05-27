Okan Bayülgen'den Bülent Ersoy'a cevap gecikmedi! Ne zaman isterse hazırım
Bülent Ersoy, hayatının film olma konusunda açıklama yapmış, Ersoy'u oynayacak kişi önerisine Okan Bayülgen gelince istememişti. Bayülgen'den cevap geldi.
Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde, kendisine birçok film teklifi geldiğini şu sözlerle ifade etmişti: "Bana teklif geldi, ben istemedim. Şimdi benim hayatımın bir milattan öncesi birde milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak, hadi beni ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki?"
Bülent Ersoy'a Okan Bayülgen önerilince ise; "Okan Bayülgen’i önerdiler, onun da yaşı uymaz. Bülent Ersoy'u kim oynar bilemiyorum. Ancak onu da benim oynamam olabilirdi. Ben de artık yaşlandım” şeklinde açıklama yaptı.
Okan Bayülgen ise Tv100 ekranlarında yayınlanan ‘Uykusuzlar Kulübü' programında Bülent Ersoy'u oynama konusuna değindi, espirili bir cevap verdi.
Bülent Ersoy’un hayatının çekileceği filmde, gençliğini oynaması önerilen komedyen, “Ben de tam olarak böyle düşünmüştüm.