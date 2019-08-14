Okan Bayülgen Zeynep Mansur'un klibinde oynayacak! Resmen açık çek verdi

Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Zeynep Mansur katıldı. Okan Bayülgen, Zeynep Mansur'un klibinde oynayan modeli beğenmeyince ise olanlar oldu. Bayülgen, Mansur'a kendisini klibinde oynatmadığı için sitem etti.