Okan Bayülgen Zeynep Mansur'un klibinde oynayacak! Resmen açık çek verdi
TV100'de yayımlanan Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne Zeynep Mansur katıldı ve Bayülgen'den klibinde oynama sözü aldı.
Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Zeynep Mansur katıldı. Okan Bayülgen, Zeynep Mansur'un klibinde oynayan modeli beğenmeyince ise olanlar oldu. Bayülgen, Mansur'a kendisini klibinde oynatmadığı için sitem etti.
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Okan Bayülgen, klibinde kendisini oynatmayan Zeynep Mansur'a sitem edince kendisinin oynayabileceğini dile getirdi.
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Mansur, Okan Bayülgen'in klibinde oynayacağına dair söz istedi ve Bayülgen'den açık çeki kaptı.
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“Oynar mısın? Söz mü?” sorusuna Bayülgen, “Oynarım” diyerek açık çek verdi.
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