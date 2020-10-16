Okan Bayülgen Zafer Algöz'e dost kazığı atmış üzerine bir de para istemiş
Zafer Algöz, Haber Global'de Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu. Algöz, yıllar önce Okan Bayülgen'le aralarının açılmasının nedenine ilişkin sorulara cevaplarıyla şaşırttı.
Zafer Algöz, sorulan "Cem Yılmaz'ı Okan Bayülgen'e tercih mi ettiniz?" sorusuna içtenlikle yanıt verdi. Algöz, Okan Bayülgen için, "Bizim yaratıcılığımızdaki işleri noterde kendi üzerine almış. Baktım ki tatsızlık olacak çünkü bütün bunlar yaşandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
Zafer Algöz, açıklamasında şunları anlattı:
Cem Yılmaz 1 numara: "İkisi çok farklı. Okan Bayülgen bence radyo ve televizyon için ideal biri. Ama Cem Yılmaz çok farklı biri. Benim ölçülerime göre yaklaşık 25 senedir falan Türkiye'nin 1 numarası. Hem komedyen olarak hem de yaptığı sinema filmleri, senaryolarıyla.''
''Dediğiniz gibi Okan Bayülgen ile Zaga ve Televizyon Çocuğu döneminde beraber çalışmıştık, oradaki; 'Ailenin Görüşü', 'Zuzaylılar' Şafak Bakkalbaşıoğlu vardı yönetmenimiz."
Kafalar uygun değil: ''Oradaki konseptin içerisinde hiç yazılı bir metin yoktu zaten. Bazen yazarlarla çalışmak istedik, baktık kafamız onlara hiç uygun değil. Öyle olunca doğaçlama yapmaya karar verdik.''