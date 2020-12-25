Okan Bayülgen sordu Berkay ilk kez Arda Turan kavgası hakkında konuştu!
Şarkıcı Berkay Şahin, Okan Bayülgen'in Nokta adlı programında Arda Turan ile kavgasını ilk kez anlattı.
Geçtiğimiz yıllarda Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e Arda Turan'ın sarkıntılık yaptığı iddiasıyla başlayan kavganın yankıları hala sürüyor. Şarkıcı Berkay, Okan Bayülgen’in Nokta programına konuk oldu, Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kendisi ve kariyeri hakkında birçok şey söyleyen Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı tatsız olayın perde arkasını anlattı.
Arda Turan ile ettiği kavga ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Berkay yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını, eğer öyle olmasaydı olayın çok farklı bir boyuta gidebileceğini dile getirdi.
Berkay Arda Turan ile yaşadığı kavgayla ilgili şunları söyledi:
“Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Biriyle bir diyalogum olmadı.''