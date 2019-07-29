Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı
Televizyon ekranlarının bilindik yüzü sunuc Okan Bayülgen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.
Sunucu Okan Bayülgen kendini baştan aşağı yeniledi. Twitter ve Instagram hesabından yeni imajının fotoğraflarını paylaşan Okan Bayülgen sosyal medyanın gündemine oturdu.
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"Kafayı üşütecek hale geldi!" yorumunu da ekleyen ünlü sunucunun paylaşımına hayranlarından çok sayıda yorum geldi.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in yeni imajını 'Breaking Bad' dizisindeki 'Walter White' karakterine benzetti.
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İşte Okan Bayülgen'in son hali...
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