Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı

Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı

Televizyon ekranlarının bilindik yüzü sunuc Okan Bayülgen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı - Sayfa 1

Sunucu Okan Bayülgen kendini baştan aşağı yeniledi. Twitter ve Instagram hesabından yeni imajının fotoğraflarını paylaşan Okan Bayülgen sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı - Sayfa 2

"Kafayı üşütecek hale geldi!" yorumunu da ekleyen ünlü sunucunun paylaşımına hayranlarından çok sayıda yorum geldi.

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Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı - Sayfa 3

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in yeni imajını 'Breaking Bad' dizisindeki 'Walter White' karakterine benzetti.

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Okan Bayülgen 'kafayı üşüttü'! Ünlü sunucu yeni imajıyla şaşırttı - Sayfa 4

İşte Okan Bayülgen'in son hali...

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