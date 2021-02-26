Okan Bayülgen hapis istemiyle yargılanacak Youtuber Muhammet başını yaktı
Youtuber Muhammet Çumanoğlu'na "geri zekalı" diyen Okan Bayülgen'in soruşturması tamamlandı. Bayülgen, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Youtuber Muhammet Çumanoğlu, Okan Bayülgen'in yaklaşık 1 yıl önce Uykusuzlar Kulübü programında videosunu yayınlayıp 'geri zekalı' dediği iddiasında bulundu. Çumanoğlu, Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulunurken hakkında soruşturma başlatıldı.
Ünlü Youtuber'ın avukatı suç duyurusu ile ilgili şunları söyledi:
''Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır.''
Okan Bayülgen, suç duyurusunun ardından verdiği ifadede şunları söylemişti:
'Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım.''
''Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'geri zekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır.''