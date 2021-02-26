Okan Bayülgen hapis istemiyle yargılanacak Youtuber Muhammet başını yaktı

Ünlü Youtuber'ın avukatı suç duyurusu ile ilgili şunları söyledi:

''Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır.''