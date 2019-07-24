Okan Bayülgen dalga geçti Seda Sayan 'köpek olasın' diyerek cevap verdi!
Seda Sayan'ın çorap açıklaması, Okan Bayülgen'in diline düşmüştü. Sayan'dan Bayülgen'e olay bir gönderme geldi.
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde kol saatli ayakkabılarının içine giydiği çoraplarla gündeme gelmiş ardından Okan Bayülgen'in diline düşmüştü. Bayülgen, kendi programında Sayan'ın çoraplarını tiye alınca ise Sayan'dan cevap gecikmedi.
Seda Sayan, çoraplarıyla ilgili bir de ilginç bir açıklama yapmıştı. Sayan açıklamasında şunları söylemişti: ''Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim.
“Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden “Helal olsun” diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır. Çorap Fransa’dan doğmuştur.”
Sayan'ın bu açıklamasından sonra Okan Bayülgen kendini tutamayıp Sayan'ın bu sözleriyle programında dalga geçmişti.