Okan Bayülgen dalga geçti Seda Sayan 'köpek olasın' diyerek cevap verdi!

Seda Sayan, çoraplarıyla ilgili bir de ilginç bir açıklama yapmıştı. Sayan açıklamasında şunları söylemişti: ''Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim.