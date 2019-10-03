Okan Bayülgen ailesine dolandırıcılık şoku! Hukukçu anne babası dolandırıldı
Okan Bayülgen'in hukukçu olan anne ve babası telefon dolandırıcılığına kurban gitti.
TV100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı ile gündem de olan Bayülgen'in hukukçu olan anne ve babası dolandırıcıların kurbanı oldu.
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Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kişi beraat ederken, kartla harcama yapan Ferhat A. adlı kişi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı.
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