Okan Bayülgen açıklamadı: 'Yalnızlık ve parasızlık benim seçimimdi'
Okan Bayülgen, katıldığı bir YouTube kanalında ilginç açıklamalara imza attı. Yalnızlık ve parasızlık sözleri üzerine söyledikleri dikkat çekti.
Okan Bayülgen, YouTube'da ekrana getirilen Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programının bu haftaki konuğu oldu. Gence ile Sıkı Muhabbet programında Bayülgen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Can Yaman'la ilgili söylediği sözler ile dikkat çeken Bayülgen, ''Can Yaman her şeyden önce inanılmaz bir erkek. Ama İtalya'dan gelemiyor. Orada kapak olmuş. Kapak olduğu şey yaşlı kadınlar için yayınlanan bir dergi. Çok efendi, çok tatlı bir adam'' ifadelerini kullandı.
Burjuva bir aileden geldiğini söyleyen Bayülgen, şunları söyledi:
''Geçmişimden intikam almak diye bir şeyim yoktu. Burjuva ailenin çocuğuydum ve her şeyi görmüştüm.''
''Şu şehirden, bu mahalleden gelen çok sıkıntı çekmiş bir çocuk olmadım ben. Yalnızlık ve parasızlık benim seçimimdi.''