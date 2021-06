Okan Bayülgen açıklamadı: 'Yalnızlık ve parasızlık benim seçimimdi'

Can Yaman'la ilgili söylediği sözler ile dikkat çeken Bayülgen, ''Can Yaman her şeyden önce inanılmaz bir erkek. Ama İtalya'dan gelemiyor. Orada kapak olmuş. Kapak olduğu şey yaşlı kadınlar için yayınlanan bir dergi. Çok efendi, çok tatlı bir adam'' ifadelerini kullandı.