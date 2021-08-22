Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu
YouTube'da 'P!NÇ' aslı yeni bir programa başlayacak olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un yeni sezon tanıtımı için hazırladığı Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili kinayeli fragmanı sosyal medyada tartışma yarattı ve Twitter'da TT oldu.
Ünlü sosyal medya fenomeni ve YouTube'da yayınladığı eğlenceli programlarla tanınan Oğuzhan Uğur, BaBaLa isimli YouTube kanalında yayımlanan 'P!NÇ' programının yeni sezon fragmanıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, 'ırkçılık' ve 'İslamofobi' içerdiği gerekçesiyle Uğur'a tepki gösterdi.
Oğuzhan Uğur'un, 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden oldu.
Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterildi.
'Irkçı ve İslamofobik' bulundu
Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirdi.