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Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu

Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu

YouTube'da 'P!NÇ' aslı yeni bir programa başlayacak olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un yeni sezon tanıtımı için hazırladığı Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili kinayeli fragmanı sosyal medyada tartışma yarattı ve Twitter'da TT oldu.

Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni ve YouTube'da yayınladığı eğlenceli programlarla tanınan Oğuzhan Uğur, BaBaLa isimli YouTube kanalında yayımlanan 'P!NÇ' programının yeni sezon fragmanıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, 'ırkçılık' ve 'İslamofobi' içerdiği gerekçesiyle Uğur'a tepki gösterdi.

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Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu

Oğuzhan Uğur'un, 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden oldu.

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Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu

Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterildi. 

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Oğuzhan Uğur YouTube'daki 'Afgan ve Suriyeli mülteci' fragmanıyla Twitter'da TT oldu

'Irkçı ve İslamofobik' bulundu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirdi.

İŞTE O TEPKİ TOPLAYAN FRAGMAN 

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