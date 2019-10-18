Oğuzhan Özyakup'un mesajı ifşa oldu yazdığı kız reklamını yaptı
Final yapan Çarpışma dizisinin yıldızı Melisa Aslı Pamuk ile önümüzdeki yıl evlenecekleri konuşulan Oğuzhan Özyakup'un başka birine attığı söylenen mesajı ifşa edildi.
Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'un, kızlara Instagram'ın DM'sinden yazdığı mesajlar ortaya çıkmış ve oldukça konuşulmuştu. Bu kez ise Oğuzhan Özyakup'un bir modele yazdığı mesajın ifşa olduğu iddia edildi.
Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan ilişkisini nikah masasına taşımaya hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un, Takvim'in haberine göre 27 yaşındaki bir modele mesajlar attığı iddia edildi. Görüntüyü paylaşan Aksu'ya, genç futbolcunun 'Cevap verecek misin?' yazdığı görüldü.
Bu haberin kısa süre içerisinde yayılmasının ardından konuyla ilgili Oğuzhan Özyakup'tan açıklama geldi. Özyakup, görüntünün phososhoplu sahte bir yazışma görüntüsünden ibaret olduğunu ifade ederek söz konusu haberi yalanladı.
2020'de evleniyorlar: Öte yandan Oğuzhan Özyakup ile Melisa Aslı Pamuk, 2020 yılında evlenmeyi planlıyor.