Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Hazal Subaşı kimdir?
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Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü çift, aşklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı (29) ile şarkıcı Oğuzhan Koç (39) yeni bir aşka yelken açtı.
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Sosyal medyadan duyurdular: Ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurdu.
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Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı.
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Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum" diye paylaştı.
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