Oğuzhan Koç'un, nişanlısı Demet Özdemir'e aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!
Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, nikah masasına oturmak için hazırlık aşamasında... Ağustos ayının 26'sında evlenecek olan çift, büyük bir heyecanla gün sayıyor. Düğünde 3 ayrı gelindik giyeceği söylenen Demet Özdemir'e nişanlısı Oğuzhan Koç'un aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıkları dört bir koldan devam ederken, çiftin sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç'un, müstakbel eşi Demer Özdemir'e aldığı hediyenin fiyatı şu sıradalar en çok konuşulanlar arasında...
Oğuzhan Koç, Arnavutköy’de bulunan bir ocakbaşından çıkarken görüntülenmişti. Şarkıcı, Özdemir'le beraber düğünlerinin yapılacağı yeri ziyaret edip, son pürüzlere baktıklarını belirterek, “Artık çok az kaldı. Masa düzenini ayarlama durumuna kadar geldik. İnşallah az kaldı, evleniyoruz” demişti.
Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, geçtiğimiz haftalarda ise Gayrettepe'de yer alan bir restorandan çıkarken objektiflere takılmıştı. "Özdemir tarafından Koç'a, Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı bir milyon TL'den fazla olan bir saat hediye edildiği" haberleri sorulunca güzel oyuncu, "Hep birlikte göreceğiz" yanıtını vermişti.
Nişan hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markanın saatini Oğuzhan Koç'a hediye ettiği konuşulan Demet Özdemir'e, müstakbel eşinden karşılık geliyor.