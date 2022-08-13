Oğuzhan Koç'un, nişanlısı Demet Özdemir'e aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, geçtiğimiz haftalarda ise Gayrettepe'de yer alan bir restorandan çıkarken objektiflere takılmıştı. "Özdemir tarafından Koç'a, Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı bir milyon TL'den fazla olan bir saat hediye edildiği" haberleri sorulunca güzel oyuncu, "Hep birlikte göreceğiz" yanıtını vermişti.