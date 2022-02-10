Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son hali Instagram'ı salladı Evine hırsız girdi!
Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak "İki kişiye hakkımı helal etmiyorum" dedi! Zeynep Koçak'ın son hali sosyal medyayı salladı!
Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak sosyal medya paylaşımı ile şaşırttı. Evine birilerinin girdiğinden şüphelenen Zeynep Koçak, takipçilerinden yardım istedi.
"Başıma bir şey gelirse iki kişiye hakkımı helal etmiyorum" diyen Zeynep Koçak'ın paylaşımı sonrası akıllara kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldatan Oğuzhan Koç geldi. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan 38 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın o paylaşımı...Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.
Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!