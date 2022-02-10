Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son hali Instagram'ı salladı Evine hırsız girdi!

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak sosyal medya paylaşımı ile şaşırttı. Evine birilerinin girdiğinden şüphelenen Zeynep Koçak, takipçilerinden yardım istedi.