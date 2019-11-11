Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Kerem Bürsin'den flaş hamle
Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile ilişkisi biten Yağmur Tanrısevsin, eski sevgilisi Kerem Bürsin tarafından yakın takibe alındı.
İlişkilerine geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı bir şekilde son verdiklerini açıklayan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ikilisi, sevenlerini üzmüştü. Bu ayrılık haberinin ardından Tanrısevsin'in eski sevgilisinden beklenmeyen bir hamle geldi.
Serenay Sarıkaya ile yaklaşık 2 ay önce ayrılan Kerem Bürsin, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'i Twitter hesabından takibe aldı. Ancak Tanrısevsin, eski sevgilisinin takibine karşılıksız kaldı.
Erkekler karşılıklı takipleşiyor: Öte yandan Oğuzhan Koç ile Kerem Bürsin'in de karşılıklı olarak hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takipleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
İkili neden ayrılmıştı?
İddialara göre, Oğuzhan Koç’un evliliğe bir türlü sıcak bakmamasına Yağmur Tanrısevsin çok sinirlenmiş ve çift bu yüzden ayrılmıştı.