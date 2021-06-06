Oğuzhan Koç'la sevgili olan Demet Özdemir'den evlilik açıklaması
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisi olan oyuncu Demet Özdemir, evlilik sorularını yanıtladı.
Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşları Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu'yla çıktığı Ege tatilinden döndü. 2021 yılının sürpriz aşıkları Özdemir ve Koç'un mutlu birlikteliği ise tam gaz devam ediyor.
Tatilden İstanbul'a dönen Demet Özdemir, başrolünü Şükrü Özyıldız'la paylaşacağı ''Aşk Taktikleri'' filminin çekimleri için hazırlıklara başladı.
tv100'e konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum" dedi.
Özdemir, Oğuzhan Koç’la evliliğe de yeşil ışık yaktı:
Geçen gün Oğuzhan'a sordum; "Böyle olacağını düşünüyor muydun?" dedim... Bunlar kısmet işi. Ona sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda.''