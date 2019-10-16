Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den ilk açıklama geldi ayrılık haberleri doğru çıktı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildikleri için ayrıldıkları haberleri ortaya atılan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin çiftinden hayranlarını üzecek açıklama geldi.
Bir dönem Tv8'de yayınlanan 'Bana Baba Dedi' dizisinin setinde tanışarak birliktelik yaşayan ve 4 yıl boyunca en çok yakıştırılan çift arasında gösterilen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaptı.
Çift, Instagram'larının hikaye bölümünden paylaştıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- Bugünlerde aklımız, kalbimiz, hepimizin güvenliği için mücadele eden Kahraman Mehmetçiğimiz’le.
Gündemi meşgul etmek istemedik: "Onların yuvalarına sağ salim dönemlerinden daha önemli bir gündem olamaz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu yoğun ve hassas günleri düşünerek gündemi meşgul etmemek için sessiz kalmaya çok dikkat ettik."
Gerçeği yansıtmayan haberler: "Ancak ilişkimizin bitişi sonrasında medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapmak zorunda kaldık."